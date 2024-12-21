В Азербайджане наступила зима.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси, 21 декабря 2024 года в 13:20 по бакинскому времени произошло зимнее солнцестояние.

В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, достигло самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса (на 23,5 градуса к югу от небесного экватора).

В Северном полушарии планеты наступает астрономическая зима, а в Южном полушарии - лето. В этот день в Северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.

В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно увидеть самое низкое положение Солнца над горизонтом в Северном полушарии Земли.

Солнце восходит на юго-востоке и заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе. Это определяет самый короткий световой день (9 часов 17 минут 22 секунды) и самую длинную ночь (14 часов 42 минуты 38 секунд) в Северном полушарии.