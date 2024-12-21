https://news.day.az/economy/1717185.html Во сколько обойдется начало работы ООО с местными инвестициями в Азербайджане? В Азербайджане для начала деятельности ООО с местными инвестициями требуются 53 маната. Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.
Во сколько обойдется начало работы ООО с местными инвестициями в Азербайджане?
В Азербайджане для начала деятельности ООО с местными инвестициями требуются 53 маната.
Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.
Согласно информации, для процедур после регистрации предусмотрены расходы в размере 18 манатов на приобретение усиленной подписи для бизнеса и 35 манатов на приобретение печати.
Отмечено, что электронная государственная регистрация ООО с местными инвестициями осуществляется бесплатно.
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