Во сколько обойдется начало работы ООО с местными инвестициями в Азербайджане?

В Азербайджане для начала деятельности ООО с местными инвестициями требуются 53 маната.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, для процедур после регистрации предусмотрены расходы в размере 18 манатов на приобретение усиленной подписи для бизнеса и 35 манатов на приобретение печати.

Отмечено, что электронная государственная регистрация ООО с местными инвестициями осуществляется бесплатно.