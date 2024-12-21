https://news.day.az/politics/1717219.html Названо количество бюллетеней для муниципальных выборов в Азербайджане В связи с муниципальными выборами в Азербайджане, назначенными на 29 января 2025 года, будет напечатано 6 миллионов 52 тысячи 721 избирательный бюллетень. Как сообщает Day.Az, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов сообщил об этом на заседании ЦИК в субботу.
Названо количество бюллетеней для муниципальных выборов в Азербайджане
В связи с муниципальными выборами в Азербайджане, назначенными на 29 января 2025 года, будет напечатано 6 миллионов 52 тысячи 721 избирательный бюллетень.
Как сообщает Day.Az, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов сообщил об этом на заседании ЦИК в субботу. Он отметил, что бюллетени будут напечатаны за 10 дней до выборов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре