Названо количество бюллетеней для муниципальных выборов в Азербайджане

В связи с муниципальными выборами в Азербайджане, назначенными на 29 января 2025 года, будет напечатано 6 миллионов 52 тысячи 721 избирательный бюллетень.

Как сообщает Day.Az, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов сообщил об этом на заседании ЦИК в субботу. Он отметил, что бюллетени будут напечатаны за 10 дней до выборов.