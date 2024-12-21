В музее ковра состоялось мероприятие «Любовь Физули», посвященное 530-летию выдающегося мыслителя Мухаммеда Физули

20 декабря в Азербайджанском национальном музее ковра состоялось мероприятие "Любовь Физули", посвященное 530-летию выдающегося мыслителя Мухаммеда Физули.

Как передает Day.Az, на мероприятии, организованном согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева по празднованию 530-летия гениального азербайджанского поэта был представлен ковер "Любовь Физули", сотканный в Отделе традиционных технологий музея. На портретном ковре с изображением поэта также имеются строки из его произведений. Автором ковра, сотканного в некогда популярной, а ныне почти забытой технике обматывания является главный художник музея, Заслуженный художник Тарьер Баширов. Ковер соткан профессиональными ткачихами Лалой Манафовой и Ильхамой Ахмедовой в течение трех месяцев в 2024 году.

Также, на мероприятии была представлена концертная программа в исполнении Хора имени Джахангира Джахангирова. Концертная программа является результатом сотрудничества между Азербайджанским национальным музеем ковра и Международным центром мугама. На концерте была исполнена музыка, написанная Узеиром Гаджибековым, Сулейманом Алескеровым, Джахангиром Джахангировым и Ашрафом Аббасовым к произведениям Физули. Художественный руководитель хора - Заслуженный учитель Тарана Юсифова.

Студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств исполнили спектакль-пантомиму на поэму "Лейли и Маджнун".

Мероприятие организовано совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанским национальным музеем ковра и Международным центром мугама.