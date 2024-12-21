https://news.day.az/world/1717243.html В Сирии назначен новый министр иностранных дел Назначен новый министр иностранных дел Сирии. Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространило официальное сирийское информационное агентство SANA. Согласно сообщению, новым министром иностранных дел в составе правительства Сирии назначен Асад Хасан Аль-Шейбани.
В Сирии назначен новый министр иностранных дел
Назначен новый министр иностранных дел Сирии.
Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространило официальное сирийское информационное агентство SANA. Согласно сообщению, новым министром иностранных дел в составе правительства Сирии назначен Асад Хасан Аль-Шейбани.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре