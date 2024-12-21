В Сирии назначен новый министр иностранных дел

Назначен новый министр иностранных дел Сирии.

Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространило официальное сирийское информационное агентство SANA. Согласно сообщению, новым министром иностранных дел в составе правительства Сирии назначен Асад Хасан Аль-Шейбани.