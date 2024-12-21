В России произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.7 произошло на границе Республики Тыва.

Как сообщает Day.Az, об этом информировала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 5.7 в 28 км юго-западнее населенного пункта Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района. От населения поступали звонки информационного характера. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении. Также уточняется, что колебания земной поверхности были ощутимы жителями района.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился недалеко от границы с Монголией.