https://news.day.az/world/1717133.html В России произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 5.7 произошло на границе Республики Тыва. Как сообщает Day.Az, об этом информировала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. "Зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 5.7 в 28 км юго-западнее населенного пункта Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района.
В России произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5.7 произошло на границе Республики Тыва.
Как сообщает Day.Az, об этом информировала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"Зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 5.7 в 28 км юго-западнее населенного пункта Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района. От населения поступали звонки информационного характера. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении. Также уточняется, что колебания земной поверхности были ощутимы жителями района.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился недалеко от границы с Монголией.
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