Власти Магдебурга назвали количество пострадавших и погибших в теракте

В результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге два человека погиб, 68 пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщила администрация города.

"Два человека погибли, 15 получили тяжелые ранения, 37 - ранения средней степени тяжести, еще 16 - легкие ранения", - говорится в публикации.

Кроме того администрация подтвердила задержание подозреваемого в совершении теракта.

"Один подозреваемый находится под стражей", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее в немецком городе Магдебург два автомобиля въехали в людей на рождественском рынке.