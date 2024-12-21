https://news.day.az/world/1717124.html Власти Магдебурга назвали количество пострадавших и погибших в теракте - ВИДЕО В результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) два человека погибли, 68 получили травмы. Как передает Day.Az, об этом сообщает местная администрация. Как сообщалось ранее в немецком городе Магдебург два автомобиля въехали в людей на рождественском рынке. Новость обновляется
Власти Магдебурга назвали количество пострадавших и погибших в теракте - ВИДЕО
В результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге два человека погиб, 68 пострадали.
Как передает Day.Az, об этом сообщила администрация города.
"Два человека погибли, 15 получили тяжелые ранения, 37 - ранения средней степени тяжести, еще 16 - легкие ранения", - говорится в публикации.
Кроме того администрация подтвердила задержание подозреваемого в совершении теракта.
"Один подозреваемый находится под стражей", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее в немецком городе Магдебург два автомобиля въехали в людей на рождественском рынке.
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