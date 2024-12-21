Два автомобиля въехали в толпу на рынке в Германии

В немецком городе Магдебург два автомобиля въехали в людей на рождественском рынке.

Как передает Day.Az, об этом сообщил новостной портал t-online со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, в результате инцидента погибло как минимум 11 человек, еще 60 получили травмы.

На данный момент рождественский рынок закрыт, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Сообщается, что водитель одного из автомобилей задержан.

Некоторые немецкие издания уточняют, что в происшествии мог участвовать всего один автомобиль. Очевидцы утверждают, что водитель намеренно направил машину на толпу. Обстоятельства трагедии пока выясняются.

Спасательная служба Магдебурга предоставила данные, согласно которым пострадавших насчитывается от 60 до 80 человек, а погибших - минимум один, сообщил телеканал Welt.

Очевидцы заявляют, что водитель преднамеренно направил машину в зону рынка, где находилось много семей с детьми, известную как "сказочная часть".

Представитель правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе отметил, что "предположительно, речь идет о теракте". Городские власти также расценивают произошедшее как террористический акт.