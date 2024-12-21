Макрон игнорирует Пашиняна

"Несмотря на то,что премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашал президента Франции Эмманюэля Макрона в свою страну 5 раз за два года, визиты не состоялись".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В материале отмечается, что ранее было объявлено, что французский лидер прибудет в Армению 21 сентября для участия в мероприятиях "Дня независимости" этой страны, но и в этот раз визит не состоялся.

21 декабря Пашинян поздравил его с днем рождения и снова пригласил. Несмотря на то, что глава правительства Армении неоднократно заявлял о желании видеть президента Франции в своей стране в июле 2022 и июле 2023 года, а также в 2024 году, Макрон не приехал в Ереван. Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Армению в 2018 году. Он участвовал в саммите Франкофонии.