https://news.day.az/society/1717113.html В Шушу вернулись еще 49 семей - ФОТО - ВИДЕО В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша. Как сообщает Day.Az, очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена из Гарадагского района города Баку.
В Шушу вернулись еще 49 семей - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.
Как сообщает Day.Az, очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена из Гарадагского района города Баку.
Сегодня 49 семей, в общей сложности 191 жителя Шуши вернулись на родину. Группа состояла из семей, временно поселившихся в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в разных районах страны.
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