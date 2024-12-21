В Шушу вернулись еще 49 семей

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

Как сообщает Day.Az, очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена из Гарадагского района города Баку.

Сегодня 49 семей, в общей сложности 191 жителя Шуши вернулись на родину. Группа состояла из семей, временно поселившихся в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в разных районах страны.