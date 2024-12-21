Саркози сел в тюрьму. Макрону приготовиться!
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон может попасть в тюрьму вслед за Саркози
Day.Az представляет публикацию:
Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием. Ему назначили один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно.
Суд также лишил Саркози права выдвигать свою кандидатуру на выборах.
Вообще, во Франции уже такая мягко говоря, традиция сложилась: почти все президенты, прикрываясь своим статусом, совершают преступления, за которые их потом судят и некоторых даже сажают в тюрьму. Настала очередь Саркози.
И глядя на то, что вытворяет все эти годы Макрон, почему-то не остается сомнений, что товарищу пора сушить сухари. Он может стать героем расследований и фигурантом уголовных дел - как раз совсем скоро закончатся его полномочия.
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