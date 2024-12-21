Азербайджан и Россия подписали соглашение о развитии транзитных грузоперевозок

Между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации было подписано соглашение о сотрудничестве в целях развития транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в рамках визита в Россию состоялась встреча с участием министра Рашада Набиева, заместителя председателя правительства России Виталия Савельева и министра транспорта РФ Романа Старовойта.

Во время встречи обсуждались вопросы развития международного транспортного коридора "Север-Юг". По итогам обсуждений было подписано соглашение, направленное на сотрудничество в области развития транзитных грузоперевозок, в том числе железнодорожной инфраструктуры, в рамках данного коридора.

Цель соглашения - улучшение транспортных связей и повышение потенциала западного маршрута Международного транспортного коридора "Север-Юг". Оно будет способствовать росту объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом и обеспечит баланс между развитием инфраструктуры и темпами роста перевозок, говорится в сообщении ведомства.