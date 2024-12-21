Российские лыжники завоевали лицензию на Кубок мира в Азербайджане

Российские горнолыжники Павел Якимов и Варвара Прохорова прошли отбор на Кубок мира по лыжному альпинизму, который пройдет в туристическом центре "Шахдаг" в январе 2025 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) выдала обоим спортсменам лицензии на участие в турнире, проводимом под флагом организации.

Таким образом, Якимов и Прохорова примут участие в соревнованиях второго этапа Кубка мира в Азербайджане, выступая в нейтральном статусе. Кубок мира по лыжному альпинизму в "Шахдаге" пройдет с 10 по 13 января 2025 года и станет важным событием для спортсменов в сезоне.

Этот турнир привлекает внимание спортсменов со всего мира, и участие в нем таких известных фигур, как Якимов и Прохорова, придает соревнованиям дополнительную значимость.