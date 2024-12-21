https://news.day.az/society/1717189.html В Азербайджане приостановили работу двух заправок - ПРИЧИНА - ФОТО - ВИДЕО Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в Гахе и Балакяне приостановлена деятельность пожароопасных заправочных станций.
В Азербайджане приостановили работу двух заправок - ПРИЧИНА - ФОТО - ВИДЕО
Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в Гахе и Балакяне приостановлена деятельность пожароопасных заправочных станций.
С учетом выявленных нарушений, были приняты решения о приостановлении деятельности АЗС, представителю объекта был представлен экземпляр решения.
Отметим, что недавно на территории ЖСК в поселке Сарай в Сумгайыте произошел взрыв в жилом доме.
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