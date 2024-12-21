В Азербайджане приостановили работу двух заправок

Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в Гахе и Балакяне приостановлена деятельность пожароопасных заправочных станций.

С учетом выявленных нарушений, были приняты решения о приостановлении деятельности АЗС, представителю объекта был представлен экземпляр решения.

Отметим, что недавно на территории ЖСК в поселке Сарай в Сумгайыте произошел взрыв в жилом доме.