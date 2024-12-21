https://news.day.az/world/1717192.html В Казахстане назначен новый министр нацэкономики Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра национальной экономики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Акорду, указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Республики Казахстан.
В Казахстане назначен новый министр нацэкономики
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра национальной экономики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Акорду, указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Республики Казахстан.
Напомним, что ранее Президент Токаев освободил от должности Нурлана Байбазарова, который занимал пост заместителя премьер-министра - министра национальной экономики.
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