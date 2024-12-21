В Казахстане назначен новый министр нацэкономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра национальной экономики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Акорду, указом главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Республики Казахстан.

Напомним, что ранее Президент Токаев освободил от должности Нурлана Байбазарова, который занимал пост заместителя премьер-министра - министра национальной экономики.