https://news.day.az/sport/1717303.html Жоан Лапорта назвал лучший контракт в истории "Барселоны" В клубе "Барселона" состоялось внеочередное собрание. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на встрече был одобрен контракт, подписанный с Nike в прошлом месяце. Президент испанского гранда Жоан Лапорта высоко оценил этот контракт: "У "Барселоны" лучший контракт в истории футбола".
Жоан Лапорта назвал лучший контракт в истории "Барселоны"
В клубе "Барселона" состоялось внеочередное собрание.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на встрече был одобрен контракт, подписанный с Nike в прошлом месяце.
Президент испанского гранда Жоан Лапорта высоко оценил этот контракт: "У "Барселоны" лучший контракт в истории футбола".
"Барселона" может заработать более 1,7 млрд евро от партнерства с Nike в течение следующих 14 лет. В течение этого периода каждая выигранная награда принесет команде дополнительные бонусы.
Отметим, что "Барселона" и Nike сотрудничают уже более 25 лет. Срок действия предыдущего соглашения, подписанного сторонами в 2016 году, истекал в 2028 году.
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