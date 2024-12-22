Жоан Лапорта назвал лучший контракт в истории "Барселоны"

В клубе "Барселона" состоялось внеочередное собрание.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на встрече был одобрен контракт, подписанный с Nike в прошлом месяце.

Президент испанского гранда Жоан Лапорта высоко оценил этот контракт: "У "Барселоны" лучший контракт в истории футбола".

"Барселона" может заработать более 1,7 млрд евро от партнерства с Nike в течение следующих 14 лет. В течение этого периода каждая выигранная награда принесет команде дополнительные бонусы.

Отметим, что "Барселона" и Nike сотрудничают уже более 25 лет. Срок действия предыдущего соглашения, подписанного сторонами в 2016 году, истекал в 2028 году.