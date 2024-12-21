ФИДЕ обновила схему отбора на турнир претендентов

ФИДЕ планирует внести несколько изменений в регламент турнира "FIDE Circuit 2025".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на данный момент "FIDE Circuit" представляет собой рейтинг, в котором шахматисты получают очки за результаты по ходу всего сезона, а лучшие игроки 2024 и 2025 годов получат возможность сыграть в турнире претендентов.

По итогам квалификации первого года, ФИДЕ намерена внести коррективы в начисление очков и усилить конкуренцию среди участников.

Первая поправка касается изменения числа игроков, которые могут получить очки Circuit в круговых турнирах:

Для турниров с менее чем 10 участниками очки будут начисляться трем лучшим игрокам.

В турнирах с 10-12 участниками очки будут получать четыре лучших игрока.

Для турниров с более чем 12 участниками очки получат пять лучших гроссмейстеров.

Эти изменения направлены на то, чтобы лучше отразить ценность более длительных турниров, увеличив количество игроков, получающих очки, и гарантируя более справедливое вознаграждение за крупные турниры.

Еще одно изменение - право на участие в двухкруговых супертурнирах. Соревнования с не менее чем 6 участниками и средним рейтингом 2700 Эло также будут приносить очки Circuit. Это изменение подчеркивает важность престижных супертурниров, в которых часто участвуют элитные игроки и которые являются ключевыми событиями в календаре ФИДЕ.

Кроме того, планируется сокращение очков для турниров с несколькими раундами в один день.

Ожидается, что окончательная версия регламента "FIDE Circuit 2025" будет одобрена Советом ФИДЕ в ближайшие дни и опубликована до 31 декабря 2024 года.

В текущем "FIDE Circuit" лидирует Фабиано Каруана, набравший 130.42 балла. На втором месте - Арджун Эригаиси из Индии (124.40 балла), а замыкает тройку Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана (108.49 балла).

Стоит отметить, что в прошлом цикле через "FIDE Circuit" в турнир претендентов попадал лишь один шахматист.