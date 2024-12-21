Спикер парламента Грузии обратился к оппозиции

Оппозиционным партиям придется признать выборы и вернуться к работе в парламенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Четыре оппозиционные партии, получившие мандаты депутатов по итогам выборов, отказываются от работы в парламенте и в данный момент участвуют в акциях протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

"Радикальной оппозиции в итоге придется признать волю грузинского народа и вернуться в демократические рамки. Жаль только, что проходит драгоценное время и зря тратятся энергия и эмоции нашего народа, которые должны применяться к продвижению вперед нашей страны", - сказал Папуашвили.