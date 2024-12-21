Решение руководства "Сумгайыта" по Вагифу Джавадову

Футбольный клуб "Сумгайыт" на следующей неделе заключит постоянный контракт с Вагифом Джавадовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sport24.az, руководство клуба довольны работой 35-летнего тренера. Особенно удовлетворяет результат, который "Химики" достигли под его руководством, набрав 13 очков во втором круге.

Стоит отметить, что после того, как Самир Абасов покинул пост главного тренера и перешел в "Нефтчи", Джавадов был временно назначен руководить "Сумгайыт" и успешно исполнил эту роль.