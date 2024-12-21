https://news.day.az/sport/1717279.html Решение руководства "Сумгайыта" по Вагифу Джавадову Футбольный клуб "Сумгайыт" на следующей неделе заключит постоянный контракт с Вагифом Джавадовым. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sport24.az, руководство клуба довольны работой 35-летнего тренера. Особенно удовлетворяет результат, который "Химики" достигли под его руководством, набрав 13 очков во втором круге.
Решение руководства "Сумгайыта" по Вагифу Джавадову
Футбольный клуб "Сумгайыт" на следующей неделе заключит постоянный контракт с Вагифом Джавадовым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sport24.az, руководство клуба довольны работой 35-летнего тренера. Особенно удовлетворяет результат, который "Химики" достигли под его руководством, набрав 13 очков во втором круге.
Стоит отметить, что после того, как Самир Абасов покинул пост главного тренера и перешел в "Нефтчи", Джавадов был временно назначен руководить "Сумгайыт" и успешно исполнил эту роль.
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