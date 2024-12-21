Cостоялся грандиозный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся грандиозный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как передает Day.Az, на праздничном вечере выступили Государственная хоровая капелла Азербайджана под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народной артистки Гюльбаджи Имановой, детский хор "Шамс" Государственной детской филармонии Азербайджана под управлением художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств Диляры Алиевой, концертмейстеры Эльхан Нифтиев и Шахин Ягубзаде, Юсиф Ализаде (ударные инструменты), Эльдар Исабабаев (бас-гитара), солисты Адиль Бахышлы, Лейла Ибрагимова, Эмин Мамедов, квартет "Гюлябатын", Исмаил Пянахов и Екатерина Исаева. Они представили яркие музыкальные номера и погрузили слушателей в волшебство Нового 2025 года.

В программе прозвучали произведения как азербайджанских, так и европейских композиторов.

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