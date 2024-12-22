К сведению граждан, проживающих в Имишлинском районе

В двух населенных пунктах Имишлинского района ожидаются перебои с подачей газа.

Как передает Day.Az, 23 декабря с 14:00 в связи с запланированными монтажными работами будет временно приостановлено газоснабжение в поселке Бахрамтепе и селе Гарагювендикли Имишлинского района.

Ограничения затронут 1 467 абонентов. Жителей просят внимательно следить за состоянием газового оборудования и соблюдать все меры безопасности.