https://news.day.az/society/1717300.html К сведению граждан, проживающих в Имишлинском районе В двух населенных пунктах Имишлинского района ожидаются перебои с подачей газа. Как передает Day.Az, 23 декабря с 14:00 в связи с запланированными монтажными работами будет временно приостановлено газоснабжение в поселке Бахрамтепе и селе Гарагювендикли Имишлинского района. Ограничения затронут 1 467 абонентов.
К сведению граждан, проживающих в Имишлинском районе
В двух населенных пунктах Имишлинского района ожидаются перебои с подачей газа.
Как передает Day.Az, 23 декабря с 14:00 в связи с запланированными монтажными работами будет временно приостановлено газоснабжение в поселке Бахрамтепе и селе Гарагювендикли Имишлинского района.
Ограничения затронут 1 467 абонентов. Жителей просят внимательно следить за состоянием газового оборудования и соблюдать все меры безопасности.
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