https://news.day.az/officialchronicle/1717241.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с Президентом Кении - ФОТО Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Найроби с Президентом Республики Кения Уильямом Самои Руто. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с Президентом Кении - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Найроби с Президентом Республики Кения Уильямом Самои Руто.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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