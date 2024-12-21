Как улучшить транспортную доступность в Азербайджане?

Новость о возобновлении движения пассажирских поездов в направлении Балакена взбудоражила любителей поездок по железной дороге. Многие с нетерпением предвкушают, что смогут отправиться на праздники в прекрасные северо-западные регионы Азербайджана на поезде. Железнодорожное сообщение в этом направлении не действует уже пять лет, и появившаяся в СМИ новость очень обрадовала всех, кто отдает предпочтение железной дороге и с ностальгией вспоминает времена, когда поезда ходили ежедневно. Пусть старые и не самые комфортные, но ежедневные рейсы позволяли в значительной степени обеспечивать мобильность.

Как сообщается, идут завершающие работы по подготовке инфраструктуры и ремонту станций.

"Транспортная доступность влияет на развитие населенных пунктов и бизнес-активность в них. Почему люди стараются выбирать для работы и жизни центр города? Потому что в центре имеется транспортная доступность, возможность передвигаться разными видами транспорта. Да, есть заторы, но это не перевешивает имеющихся преимуществ. А теперь представьте, что у нас есть интенсивное движение по всем направлениям в пределах ста километров, а также ежедневное движение ночными поездами из столицы в регионы и обратно", - сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

Эксперт подчеркнул, что выступает за восстановление ночных железнодорожных рейсов в регионы. Потому что это очень удобно для граждан, которые могут приехать рано утром в пункт назначения, решить необходимые вопросы и вечером ночным поездом вернуться обратно. До пандемии так оно и было, такая практика применяется во всем мире. В Азербайджане на железную дорогу должны вернуться ночные поезда, считает Агамирзаев.

"На мой взгляд, необходимо решить и другую проблему. Почему железные дороги в стране завязаны только на Баку? Нужно организовать движение между регионами без захода в столицу. Например, если человеку нужно поехать из Балакена в Астару или из Яламы в Беюк-Кясик, он должен иметь такую возможность, не тратя лишнее время на пересадку в столице. Между железнодорожными ветками должна быть связь. Если вопрос решится положительно, это серьезно повлияет на внутреннюю мобильность и даст дополнительный импульс развитию регионов. Транспортная доступность очень важна", - сказал эксперт.

По словам Агамирзаева, спрос на железнодорожные пассажирские перевозки в республике всегда был высоким. Об этом можно судить по загруженности рейсов в Габалу и Агстафу. Особым же спросом всегда пользовались ночные поезда. В настоящее время, отметил наш собеседник, у Азербайджана есть железные дороги, но не хватает подвижного состава. По мере модернизации и ремонта имеющихся железных дорог, на них планируется выпускать новые поезда. Однако новых составов не хватает. Тут есть, о чем задуматься, считает эксперт по транспорту.

"Пока не приобретено достаточно новых составов, нужно отремонтировать и пустить на дорогу старые поезда, чтобы они уже сегодня создавали мобильность. Потом закупим новые и заменим. Это долгосрочная перспектива. На сегодня новых контрактов пока нет. Реализация того контракта, который был заключен в ноябре 2019 года, по объективным причинам затянулась, и только на днях прибыл последний, десятый состав. Десять составов на всю страну - и на Абшерон, и на регионы - это очень мало. Необходимы новые закупки. И для Абшерона, где железная дорога фактически выполняет функции наземного метро. И на ближайшие расстояния по регионам, находящимся в пределах 100 километров. Активизация железнодорожных пассажирских перевозок придаст импульс развитию населенных пунктов по маршрутам следования. Ни минуты в этом не сомневаюсь", - подчеркнул эксперт.

Наш собеседник отметил, что до конца 2027 года планируется реконструкция 20 пассажирских станций на Абшеронском полуострове, в том числе строительство 4 новых станций вдоль коридора Север-Юг между станцией Биляджар и Бакинским вокзалом, а также строительство новой станции на территории Хырдалана. Согласно новому Генплану Баку, до 2040 года протяженность железнодорожной сети Баку увеличится со 195,4 км до 338,6 км, а количество станций - с 26-ти до 54-х.

"Железнодорожную сеть нужно оптимизировать. Чтобы облегчить бремя столицы, важно создать сообщение с близлежащими районами. Капитальный ремонт дороги вдоль коридора Восток-Запад - Баку-Агстафа позволил совершать ежедневно два рейса, но это не сильно влияет на транспортную доступность из-за отсутствия остановок во многих населенных пунктах. Насколько решились бы проблемы на автодорогах, если бы имелись остановки в Сахиле, Сангачале, Аляте, Гаджигабуле.

Одним словом, азербайджанской железной дороге есть, куда расти. Надеемся, что вслед за запуском долгожданного поезда Баку-Балакен, железная дорога оживет", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева