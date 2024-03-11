Баку – это город людей, а не машин

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько дней назад в центре Баку произошли перемены - территория вокруг сада Хагани, известного бакинцам как Молоканский, была перекрыта для движения автомобилей. И это не одноразовая акция. Исполнительная власть столицы порадовала, сообщив, что так теперь будет всегда. Более того, планируется перекрывать на выходные дни и близлежащие улицы. Такая практика существует во многих странах мира, где главными на улице являются люди, а не автомобили.

К сожалению, до последнего времени в Баку улицы были вотчиной автомобилистов. Автомобили "хозяйничали" не только на дорогах, но также во дворах, на тротуарах, на пешеходных зебрах, на автобусных пятачках, даже на детских площадках. Авто почти что отобрали у пешеходов их права. Особенно это касается центральной части столицы, а о районах старой застройки и говорить не приходится. Попробуйте, например, пройти пешком по улице Муртузы Мухтарова и поймете - Баку это город машин.

Но будем справедливы - в последние годы ситуация начала меняться. Самым действенным способом борьбы с плохими привычками стал подъем тротуаров. Автомобили просто не могли уже на них заезжать для парковки. Вспомним, как выглядела площадь перед станцией метро "Низами" до того, как были приняты такие меры. Не помогали даже штрафы. Высокие тротуары спасли пешеходные зоны во многих частях города. Теперь соответствующие городские структуры и правоохранители занимаются спасением от автомобилей велосипедных дорожек. Эти дорожки, проложенные недавно, тоже поначалу в силу привычки игнорировались автомобилистами, несмотря на жесткие предупреждения и штрафы. В конце концов, вдоль велодорожек пришлось укладывать ограничители, и только после этого наступил порядок.

Превращение зоны парка Хагани в пешеходную зону вызвало недовольство у владельцев авто, привыкших парковаться в этой части города в несколько рядов. Но пешеходы несказанно рады. Эта зона отдыха, наконец, стала принадлежать им. Городские власти обещают провести здесь работы по благоустройству по специальному проекту, и все жители столицы, думается, ждут этого с нетерпением. Расположенные рядом Торговая (улица Низами) и Площадь фонтанов - одни из самых посещаемых мест города, и расширение пешеходной зоны за счет территории, прилегающей к Молоканке, позволит людям отдыхать в более комфортных условиях.

Как сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев, за последние годы количество автомобилей в Баку значительно увеличилось. Автомобилизация создала агрессивную среду в столице. Тут и шумовое и экологическое загрязнение, и проблема ограниченного пространства. Все это влияет на психологическое и эмоциональное состояние горожан, считает эксперт. А такие решения, как превращение сада Хагани в полностью пешеходную зону, помогают решать эти проблемы. Определенные зоны очищаются от автомобилей, открывается пространство для пешеходного движения. Как правило, вокруг этих зон активизируется сфера услуг - рестораны, кафе, отели.

Сад Хагани располагается около улицы Торговой и Площади фонтанов и, становясь пешеходной зоной, присоединяется к этой уже действующей инфраструктуре. В мире также существует практика освобождения в воскресные дни от автомобилей некоторых улиц, и это тоже оказывает позитивное влияние. Насколько мне известно, в Баку тоже будут приняты такие решения. Некоторые улицы в районе сада Хагани и Площади фонтанов будут становиться по выходным пешеходными зонами. Эти решения скоординированы с новым Генпланом Баку и могут только приветствоваться. Эти планы озвучивались еще три года назад, но по каким-то причинам не были приняты. Такие решения нужно внедрять. Начать с центра города, развивать его с точки зрения увеличения пространства для пешеходов, тем самым давая им возможность свободно передвигаться. Такие же зоны нужно, считаю, создавать не только в центре, но также в отдаленных от него районах города.

Все это входит в концепцию 15-минутного города и полицентричности. Насчет полицентричности, думаю, все понятно. Поясню, что такое 15-минутный город. Концепция Fifteen-minute city предусматривает создание городов, где все основные потребности жителей могут быть удовлетворены в пределах пятнадцати минут ходьбы. Это включает в себя доступ к работе, магазинам, общественному транспорту, здравоохранению, образованию и другим услугам. С созданием в разных частях Баку новых пешеходных зон люди смогут отдыхать в пешей доступности от дома. Так, жителям окраин не придется ездить в центр, чтобы погулять с детьми и отдохнуть.

В решении касательно сада Хагани я вижу только плюсы. Что касается недовольства автомобилистов, то это понятно - каждое новшество в начале оценивается неоднозначно. Нужно просвещать, проводить целенаправленный пиар принимаемых мер среди населения. Как можно судить по реакции в соцсетях на последнее решение, большинство граждан его одобряют.

Параллельно нужно решать и другую проблему. Я уже не раз об этом говорил. В городе все еще остаются проблемы с тротуарами, пешеходной инфраструктурой, и нужно оперативно их решать. Улицы должны иметь свободную пешеходную зону, которая дала бы возможность нормально передвигаться. Следует учитывать, что треть из них это маломобильные люди - пожилые люди, инвалиды, люди с детьми, туристы с чемоданами и так далее. Нужно освобождать тротуары поэтапно. Есть проблемы, которые можно решить за 24 часа - удалить киоски с их холодильниками, рекламные баннеры, мешающие движению и прочие помехи. Это быстро решается. Есть проблемы, требующие времени, например, ликвидация объектов, оград, пристроек, вынесенных на тротуары лестниц и др. Соответствующими решениями исполнительная и, если потребуется, и судебная власть должны решать эти проблемы, так как они ограничивают передвижение людей, делают его опасным. Пешеходы вынуждены двигаться по проезжей части, оказываясь в опасности и создавая опасные ситуации для водителей. В таких условиях говорить о культуре водителей и культуре пешеходов будет просто популизмом. Должна создаваться соответствующая инфраструктура, чтобы не укреплялись нездоровые привычки, которые затем формируют культуру.

Улицы должны быть для людей. Они должны быть настолько удобны, чтобы гражданам хотелось ходить пешком. А для этого нужны безбарьерные тротуары. Через каждые триста метров должны быть одноуровневые пешеходные переходы. Если улица имеет больше, чем две полосы, нужно создавать на них островки безопасности, сужать полосы, чтобы обеспечить дополнительную безопасную среду.

В мире все это практикуется, нам не придется ничего изобретать. Достаточно применить уже имеющуюся практику. Параллельно нужно проводить среди граждан просветительскую работу, чтобы избавлять от опасных привычек. Нужно внятно объяснять людям, для чего вводится то или иное новшество.

Все должно быть сделано для безопасного передвижения населения города. А самая уязвимая часть участников уличного движения это пешеходы, маломобильные граждане. Автомобильные аварии происходят по разным причинам, но главное, чтобы в результате не было человеческих жертв. Это главная цель, к которой мы должны стремиться.

Уже появились велодорожки, и это очень позитивный факт. Думаю, необходимо ужесточить меры наказания для тех, кто нарушает очерченные границы велополосы или паркуется на автобусных остановках. Нужно поднимать штрафы и, если нарушение повторяется, лишать прав. Должна составляться статистика нарушений, чтобы была видна общая картина.

После создания удобной и безопасной пешеходной инфраструктуры, уверен, часть граждан, пользующихся автомобилями, станут с радостью ходить пешком и пользоваться автобусами. Но одни автобусы не могут обеспечить полную мобильность и решить все проблемы, поэтому в среднесрочной перспективе нужно задуматься об альтернативе. Это рельсовый транспорт - трамваи, метро, городская электричка. Нужно поэтапно инвестировать в эти виды транспорта. Должен сказать, что многие жители столицы ждут возвращения трамваев. Современный наземный рельсовый транспорт будет новому Баку к лицу.