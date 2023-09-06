В будущем из Баку можно будет доехать на поезде и до Стамбула

Возобновление движения внутренних и международных поездов - это тема, которая интересует всех любителей путешествовать железной дорогой. Хитом прошедшего лета стали маршруты Баку-Габала и Баку-Агстафа-Газах. Интерес к этим маршрутам, проявленный жителями и гостями республики, показал, что железная дорога в Азербайджане так же востребована, как и до пандемии. А новые комфортные электропоезда и возможность добраться до пункта назначения в два раза быстрее, чем прежде, только добавили ей популярности.

К сожалению, надежды путешественников добраться железной дорогой до южных и северных регионов, пока не оправдались. но судя по сообщениям из ЗАО Азербайджанские железные дороги", в следующем году в излюбленные бакинцами места отдыха можно будет ездить скоростными поездами. Более того, наконец, снова пошли разговоры о запуске маршрута Баку-Тбилиси-Анкара, прерванные пандемией.

Как сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев, после начала пандемии было прекращено пассажирское железнодорожное сообщение как внутри страны, так и за ее пределы. Но отсутствие движения не означало, что на железной дороге ничего не происходит. За эти несколько лет была проведена определенная работа, и скоро жители и гости Азербайджана смогут в этом убедиться.

Так как подвижной состав старый, отметил он, принято решение о его обновлении. Этот процесс начался еще в ноябре 2019 года, когда были заказаны 10 дизель- и электропоездов Stadler FLIRT. До этого были заказаны Stadler KISS, которые функционируют сейчас на скоростных маршрутах по Абшерону и в другие регионы. Внешне они вроде бы похожи, но по конфигурации отличаются.

По словам эксперта, планировалось, что составы будут доставлены в Азербайджан в 2022 году. Однако в связи с началом российско-украинской войны, Беларусь тоже попала под санкции, поэтому было решено перенести осуществление заказа, то есть производство вагонов в Польшу.

"Объявлено, что до конца 2023 года и в начале 2024 года эти поезда будут доставлены в Азербайджан. АЖД уже объявила, что 4 состава прибудут до конца года. Однако это не значит, что они будут сразу запущены на линию. Первоначально будут проводиться тесты, и только потом новые составы начнут осуществлять регулярные рейсы. Думаю, мы увидим их на маршрутах в начале будущего года. Как было ранее заявлено, из 10 составов 4 это дизель-поезда. они будут функционировать на не электрифицированных линиях. Это маршрут Баку-Лянкяран-Астара, Баку-Агдам, Баку-Балакен и Баку-Зангилан. В этих направлениях часть пути, как я уже сказал, не электрифицирована. Из 6 новых электропоездов 3 будут запущены на Абшеронскую кольцевую дорогу, 3 - добавлены к маршрутам Баку-Газах-Агстафа и Баку-Гебеле. Может быть, будут открыты еще какие-то направления - в зависимости от спроса", - сказал Агамирзаев.

Что касается долгожданного маршрута Баку-Тбилиси-Анкара, то, как отметил эксперт, на данный момент на дороге Баку-Тбилиси-Карс ведутся ремонтные работы, которые планируется завершить до конца года. Азербайджанские железные дороги приобрели 30 спальных вагонов фирмы Stadler - очень современных, и их можно увидеть на территории Бакинского вокзала. Но, независимо от окончания ремонта движение не возобновится, пока не будут открыты сухопутные границы.

"Кстати, у наших граждан в будущем может появиться возможность посредством БТК доехать и до Стамбула. В Турции недавно открылось высокоскоростное сообщение между Анкарой и Сивасом. Если раньше путь между этими населенными пунктами занимал 12 часов, то теперь поезд преодолевает то же расстояние за 2 часа. Этот факт окажет позитивное влияние на сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара, а в дальнейшем линия может быть продлена и до Стамбула", - сказал эксперт по вопросам транспорта и логистики.

Лейла Таривердиева