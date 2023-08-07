Хорошая новость для тех, кто хочет отправиться в Анкару и Тбилиси на поезде

Может быть запущен скоростной пассажирский поезд по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АПА-Экономикс сказал исполнительный руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Фараджов.

По его словам, поезд может состоять из пассажирских вагонов спального типа производства компании "Stadler Rail Group".

"Как часть нашего пакета постпандемических мер при открытии сухопутных межгосударственных границ может быть осуществлен запуск скоростного пассажирского поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара, состоящего из пассажирских вагонов спального типа производства компании Stadler Rail Group", - отметил Азер Фараджов.