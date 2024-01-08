В Баку появятся трамваи и метробусы

Эффективное функционирование системы общественного транспорта, в том числе для удовлетворения растущего спроса, возможно только за счет интеграции метробусов, скоростных железных дорог и трамваев.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Было отмечено, что существующая система метро продолжит играть ведущую роль в системе общественного транспорта с высокой пропускной способностью. Однако высокие затраты на строительство метро обуславливают внедрение дополнительных систем общественного транспорта не только в пригородных районах, но и в черте города.

Наиболее перспективной альтернативой с точки зрения затрат и сроков реализации является реконструкция железнодорожной сети и ее расширение в пределах города. В настоящее время на территории города имеется большое количество неиспользуемых железнодорожных полос. Упомянутую инфраструктуру можно использовать более эффективно. При внедрении системы трамвай-электропоезд могут быть использованы возможности существующей железнодорожной инфраструктуры.