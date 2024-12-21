https://news.day.az/society/1717173.html

В Азербайджане проводится тестирование кандидатов на должности директоров школ

"Сегодня проходит тестовый этап конкурса на замещение вакантных должностей директоров общеобразовательных учреждений с численностью более 500 учащихся". Как сообщает Day.Az, об этом информировали в пресс-службе Государственного агентства по дошкольному и общему образованию. В тестировании участвуют 1652 кандидата.