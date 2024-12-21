https://news.day.az/society/1717173.html В Азербайджане проводится тестирование кандидатов на должности директоров школ "Сегодня проходит тестовый этап конкурса на замещение вакантных должностей директоров общеобразовательных учреждений с численностью более 500 учащихся". Как сообщает Day.Az, об этом информировали в пресс-службе Государственного агентства по дошкольному и общему образованию. В тестировании участвуют 1652 кандидата.
В Азербайджане проводится тестирование кандидатов на должности директоров школ
"Сегодня проходит тестовый этап конкурса на замещение вакантных должностей директоров общеобразовательных учреждений с численностью более 500 учащихся".
Как сообщает Day.Az, об этом информировали в пресс-службе Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.
В тестировании участвуют 1652 кандидата.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре