В Азербайджане проводится тестирование кандидатов на должности директоров школ

"Сегодня проходит тестовый этап конкурса на замещение вакантных должностей директоров общеобразовательных учреждений с численностью более 500 учащихся".

Как сообщает Day.Az, об этом информировали в пресс-службе Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

В тестировании участвуют 1652 кандидата.