https://news.day.az/society/1717174.html В Нахчыване будут отремонтированы дороги В городе Нахчыван, Джульфинском, Шарурском и Бабекском районах будут капитально отремонтированы автомобильные дороги. Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
В Нахчыване будут отремонтированы дороги
В городе Нахчыван, Джульфинском, Шарурском и Бабекском районах будут капитально отремонтированы автомобильные дороги.
Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Согласно информации, в связи с этим Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Naxçıvan Yol Təchizat" уже начало подготовительную работу.
Организация спрогнозировала, что выполнение указанных работ обойдется в 25 миллионов 787 тысяч 787 манатов.
ООО "Naxçıvan Yol Təchizat" было зарегистрировано в июле 2024 года. Законным представителем ООО является Мамедли Абдулали Салех оглу.
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