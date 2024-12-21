В Казахстане освободили от должности Нурлана Байбазарова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эту информацию подтвердили в пресс-службе главы государства.

Причины увольнения Байбазарова, а также имя его преемника на посту министра в пресс-службе не уточнили.