https://news.day.az/world/1717158.html В Казахстане освободили от должности Нурлана Байбазарова Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эту информацию подтвердили в пресс-службе главы государства.
В Казахстане освободили от должности Нурлана Байбазарова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эту информацию подтвердили в пресс-службе главы государства.
Причины увольнения Байбазарова, а также имя его преемника на посту министра в пресс-службе не уточнили.
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