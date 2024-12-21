В одной из европейских стран планируют запретить TikTok и Telegram

Власти Молдовы могут запретить использование TikTok и Telegram, если эти платформы будут использоваться для манипуляций с результатами выборов в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.ru, об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире телеканала TV8.

Он отметил, что в Европейском союзе активно обсуждается необходимость регулирования работы подобных платформ.

"Если мы обнаружим реальную угрозу, связанную с использованием этих сервисов для вмешательства в безопасность страны, будь то действия изнутри или извне, и если платформы не отреагируют на наши обоснованные требования, мы будем вынуждены принять меры. Если эти платформы не откликнутся на наши запросы, и это станет угрозой для результатов выборов, государство обязано вмешаться", - сказал Гросу.

Ранее Еврокомиссия начала расследование в отношении TikTok в рамках Акта о цифровых услугах. Социальная сеть подозревается в недостаточном контроле рисков, связанных с вмешательством в президентские выборы в Румынии. Если подозрения будут признаны обоснованными, согласно Акту о цифровых услугах, TikTok может быть оштрафован на сумму до 6% от дохода компании.