МЧС Азербайджана о землетрясении на азербайджано-армянской границе

21 декабря, с 03:01 по местному времени, на азербайджано-армянской границе были зафиксированы несколько подземных толчков с магнитудой 4.8, 3 и 3.8.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, информации о разрушениях или пострадавших на территории Азербайджана в результате землетрясений в ведомство не поступало.