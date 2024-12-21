https://news.day.az/society/1717126.html МЧС Азербайджана о землетрясении на азербайджано-армянской границе 21 декабря, с 03:01 по местному времени, на азербайджано-армянской границе были зафиксированы несколько подземных толчков с магнитудой 4.8, 3 и 3.8.
МЧС Азербайджана о землетрясении на азербайджано-армянской границе
21 декабря, с 03:01 по местному времени, на азербайджано-армянской границе были зафиксированы несколько подземных толчков с магнитудой 4.8, 3 и 3.8.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, информации о разрушениях или пострадавших на территории Азербайджана в результате землетрясений в ведомство не поступало.
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