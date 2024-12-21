Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Франку-Вальтеру Штайнмайеру

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическим инцидентом на рождественской ярмарке в городе Магдебург.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Крайне потрясены известием о гибели и ранении людей в результате трагического инцидента, произошедшего на рождественской ярмарке в городе Магдебург.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю выздоровления раненым", - говорится в письме.