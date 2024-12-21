Дорожная полиция предупредила водителей

Превышение установленной скорости по-прежнему остается самым частым нарушением среди водителей в Азербайджане. За 11 месяцев 2024 года было зарегистрировано 505 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 344 человека и 335 получили травмы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

В связи с приближением праздничных дней ожидается значительное увеличение числа людей, путешествующих на личных автомобилях. Кроме того, предполагается, что нелегальные перевозчики воспользуются ростом пассажиропотока в преддверии праздников и организуют дополнительные рейсы, зачастую за счет нарушения скоростного режима.

Учитывая рост интенсивности движения, такие грубые нарушения, как превышение скорости или выбор скорости, не соответствующей дорожным и погодным условиям, могут стать причиной серьезных ДТП.

"Напоминаем, что высокая скорость может привести к трагическим последствиям, и призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, чтобы праздничные дни прошли безопасно и в хорошем настроении", - отмечается в обращении ГУГДП.