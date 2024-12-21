https://news.day.az/sport/1717226.html "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом" Продолжается 18-й тур Премьер-лиги Мисли. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоятся еще два матча. Второй день последнего тура 2024 года начнется в Товузе, где местный "Туран Товуз" примет "Нефтчи", который проводит неудачный сезон. Завершит день бакинское дерби. "Зиря" встретится с "Сабаилом", аутсайдером чемпионата.
"Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"
Продолжается 18-й тур Премьер-лиги Мисли.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоятся еще два матча.
Второй день последнего тура 2024 года начнется в Товузе, где местный "Туран Товуз" примет "Нефтчи", который проводит неудачный сезон.
Завершит день бакинское дерби. "Зиря" встретится с "Сабаилом", аутсайдером чемпионата.
Отметим, что последние матчи тура состоятся завтра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре