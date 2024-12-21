"Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"

Продолжается 18-й тур Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоятся еще два матча.

Второй день последнего тура 2024 года начнется в Товузе, где местный "Туран Товуз" примет "Нефтчи", который проводит неудачный сезон.

Завершит день бакинское дерби. "Зиря" встретится с "Сабаилом", аутсайдером чемпионата.

Отметим, что последние матчи тура состоятся завтра.