Резолюция Европарламента, как обычно, далека от реальности и носит предвзятый характер

Азер Гараев, политолог

На пленарном заседании Европейского парламента 19 декабря 2024 года была принята очередная предвзятая резолюция, направленная против суверенитета и независимой политики Азербайджана. Это следующий этап долгосрочной кампании, направленной на то, чтобы бросить тень успехи страны.

Азербайджан добился значительных успехов, проводя независимую политику на международной арене. То, что Баку принимает крупные международные мероприятия, организует эти мероприятия на высоком уровне, добивается там успехов в принятии важных решений, естественно, вызывает беспокойство в определенных кругах. Недавним доказательством этого также стала организация на высоком уровне мероприятия COP29 в Азербайджане, имеющего глобальное значение. Эти успехи, к сожалению, вызывают беспокойство в некоторых кругах, и эти круги запускают свои механизмы давления и прибегают к клеветнической кампании против страны. Резолюция Европейского парламента также является шагом из этой серии.

По мере роста авторитета Азербайджана на международном уровне, его инициатив и шагов, направленных на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, а также успехов в области энергетической безопасности, число этих предвзятых шагов увеличивается. Эта резолюция не только является проявлением шагов, направленных против Азербайджана, но и еще раз доказывает, что Европейский парламент действует по двойным стандартам.

Чтобы показать, насколько несправедливой и предвзятой является принятая резолюция, достаточно обратить внимание только на один факт: лица, совершившие преступления против человечности на территории Азербайджана, бывшие представители сепаратистского режима и участвовавшие в террористических актах представлены в этом документе как "армянские военнопленные", что является полностью искаженной информацией. Хотя всеми фактами доказано, что они являются военными преступниками, Европейский парламент игнорирует это и, конечно же, в своих целях называет их "военнопленными". Это противоречит даже самым основным принципам международного права.

Кроме того, этот "документ" также требует освобождения лиц, которых они называют "политическими заключенными". В Азербайджане политическая деятельность не приводит к арестам и не запрещается. Главное - действовать в рамках законов. Независимо от направления деятельности, у каждого однозначно есть обязанности, законы, которые он должен соблюдать. Если гражданин нарушает законы, то, естественно, его привлекают к ответственности, как и всех, независимо от направления деятельности. Европейский парламент пытается оправдать и даже потребовать освобождения, называя "политическими заключенными" лиц, которые совершили преступления, доказанные на всех этапах. Ясно, что эти люди финансировались из тех же источников, что и эти парламентарии, и служили тем же интересам. И это еще раз демонстрирует, что европейские парламентарии выполняют заказы определенных кругов.

Такой подход ясно доказывает, что Европейский парламент служит политическим интересам, а не принципам объективности и справедливости. Обсуждения в Европейском парламенте и принятые документы в последние годы все чаще становятся инструментом политического давления и грубого вмешательства во внутренние дела других стран. Этот орган фактически принимает решения, основанные на предвзятых и двойных стандартах, которые продвигают интересы определенных кругов, в то время как он должен руководствоваться основными принципами, такими как защита прав человека, демократии и верховенства права. В результате всего этого Европейский парламент уже признан на международной арене структурой, далекой от объективности.

Европейский парламент должен понимать, что резолюции, основанные на необъективной позиции и ложной информации, не вызывают серьезного интереса и доверия не только в странах, на которые они нацелены, но и среди международного сообщества.

Понятно, что принятие таких "документов" является лишь неудачной попыткой ослабить международную позицию Азербайджана. Каждый должен знать, что, несмотря на все эти усилия, предубеждения и шаги, предпринятые против страны, Азербайджан продолжит отстаивать свою независимую политику и национальные интересы.