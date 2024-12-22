https://news.day.az/world/1717297.html Байден подписал закон о временном бюджете США Президент США Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну правительства страны. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Белого дома. В публикации отмечается, что закон предусматривает финансирование американских федеральных ведомств до 14 марта 2025 года.
Байден подписал закон о временном бюджете США
Президент США Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну правительства страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Белого дома.
В публикации отмечается, что закон предусматривает финансирование американских федеральных ведомств до 14 марта 2025 года.
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