Байден подписал закон о временном бюджете США

Президент США Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну правительства страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Белого дома.

В публикации отмечается, что закон предусматривает финансирование американских федеральных ведомств до 14 марта 2025 года.