Турция против баз любой страны в Сирии

Безусловно, мы не поддерживаем нахождение каких-либо баз в Сирии - не только российских, но и любых других. Это должно быть решением сирийского народа, и, если они придут к какому-то соглашению, скажем, к какому-то решению, мы это увидим.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью France24.

Он отметил, что сейчас все видят процесс передислокации российских подразделений с баз в глубине Сирии в сторону побережья. Однако в Анкаре обратили внимание, что США наоборот увеличили численность своих войск в Сирии.

"Мы только что узнали, что Соединенные Штаты... люди думали, что у них в Сирии 900 военных, но Пентагон только что сообщил, что на самом деле в Сирии находятся 2000 американских военных. Вы знали, что их присутствие в Сирии более чем удвоилось? Они говорят, что это для борьбы с ИГИЛ, предположительно", - заявил министр.