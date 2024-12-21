В Тбилиси проходит очередная акция протеста

В столице Грузии Тбилиси у здания парламента проходит очередная антиправительственная акция.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, проспект Руставели, где расположено здание парламента, перекрыт.

Согласно информации, в настоящее время акция протеста проходит мирно.