https://news.day.az/world/1717337.html Эрдоган может посетить Сирию - Бурхан Кероглу Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Хаканом Фиданом. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кероглу. "После министра иностранных дел наш президент также думает посетить Дамаск", - сказал дипломат в эфире телеканала TVNET.
Эрдоган может посетить Сирию - Бурхан Кероглу
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Хаканом Фиданом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кероглу.
"После министра иностранных дел наш президент также думает посетить Дамаск", - сказал дипломат в эфире телеканала TVNET. Он выразил надежду, что отношения между Турцией и Сирией в новый период будут схожими со связями во времена Османской империи.
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