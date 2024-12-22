Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД Хаканом Фиданом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кероглу.

"После министра иностранных дел наш президент также думает посетить Дамаск", - сказал дипломат в эфире телеканала TVNET. Он выразил надежду, что отношения между Турцией и Сирией в новый период будут схожими со связями во времена Османской империи.