https://news.day.az/sport/1717362.html Последние игры года: состоится встреча лидеров Сегодня завершится 18-й тур Премьер-лиги Мисли. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний игровой день 2024 года пройдут два матча. "Шамахы", находящийся на серии неудач, примет "Сабах". Лидеры чемпионата - "Карабах" - сыграют против своего ближайшего преследователя "Араз-Нахчывана" в Баку.
Последние игры года: состоится встреча лидеров
Сегодня завершится 18-й тур Премьер-лиги Мисли.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний игровой день 2024 года пройдут два матча. "Шамахы", находящийся на серии неудач, примет "Сабах". Лидеры чемпионата - "Карабах" - сыграют против своего ближайшего преследователя "Араз-Нахчывана" в Баку.
Вторая половина сезона начнется с матчей 19-го тура, которые состоятся с 17 по 19 января 2025 года.
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