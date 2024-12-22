Последние игры года: состоится встреча лидеров

Сегодня завершится 18-й тур Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний игровой день 2024 года пройдут два матча. "Шамахы", находящийся на серии неудач, примет "Сабах". Лидеры чемпионата - "Карабах" - сыграют против своего ближайшего преследователя "Араз-Нахчывана" в Баку.

Вторая половина сезона начнется с матчей 19-го тура, которые состоятся с 17 по 19 января 2025 года.