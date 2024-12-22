Бакинский бульвар готов к новому году

На территории Бакинского бульвара завершились специальные подготовительные работы к Новому году.

Как передает Day.Az, бульвар был украшен новогодними инсталляциями и иллюминациями.

Практически на каждом шагу можно увидеть новогодние елки, украшенные яркими огнями. Именно здесь установлены две самые высокие и эффектные елки. Их высота составляет около 20 метров.

Входы на бульвар украшены световыми декорациями с особым оформлением. Кроме того, в районе Кукольного театра организована новогодняя ярмарка.

Предлагаем вашему вниманию кадры, которые передают всю красоту новогоднего Бульвара: