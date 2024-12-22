https://news.day.az/society/1717319.html Бакинский бульвар готов к новому году - ВИДЕО На территории Бакинского бульвара завершились специальные подготовительные работы к Новому году. Как передает Day.Az, бульвар был украшен новогодними инсталляциями и иллюминациями. Практически на каждом шагу можно увидеть новогодние елки, украшенные яркими огнями. Именно здесь установлены две самые высокие и эффектные елки.
Бакинский бульвар готов к новому году - ВИДЕО
На территории Бакинского бульвара завершились специальные подготовительные работы к Новому году.
Как передает Day.Az, бульвар был украшен новогодними инсталляциями и иллюминациями.
Практически на каждом шагу можно увидеть новогодние елки, украшенные яркими огнями. Именно здесь установлены две самые высокие и эффектные елки. Их высота составляет около 20 метров.
Входы на бульвар украшены световыми декорациями с особым оформлением. Кроме того, в районе Кукольного театра организована новогодняя ярмарка.
Предлагаем вашему вниманию кадры, которые передают всю красоту новогоднего Бульвара:
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