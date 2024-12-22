Кокаури выиграл бронзу Лиги чемпионов

Дзюдоист сборной Азербайджана Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевал бронзовую медаль Лиги чемпионов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в клубном соревновании смешанных команд, прошедшем в Монпелье, трехкратный участник Олимпийских игр выступал за клуб "Золотой Гори". Кокаури сыграл ключевую роль в победе своего клуба, который занял третье место в турнире.

Чемпионский титул в соревновании завоевал клуб "Пари Сен-Жермен", возглавляемый пятикратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером.