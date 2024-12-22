В США обвинили Байдена и Блинкена в лицемерии на мировой арене

Демократическая партия США во главе с Джо Байденом, Камалой Харрис и Энтони Блинкеном превратилась в партию войны, тем самым загнав себя в угол.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Hill.

По мнению авторов, милитаризм при действующем президенте США стал политической необходимостью и важнейшим инструментом внешней политики Вашингтона.

Как указывают авторы, президент разогнал "военный поезд, при этом партийные лидеры обеспечивают его топливом, а избиратели сидят в вагончиках". Мнения сторонников политического объединения мало что значат, говорится в тексте.

"Байден и его госсекретарь Энтони Блинкен, любящие рассказывать миру о необходимости "порядка, основанного на правилах", чтобы остановить трансграничную агрессию, оправдывают нарушение правил по своему усмотрению. В этом году на Ближнем Востоке США начали бомбардировки Йемена, Сирии и Ирака. Возражений от лидеров партии президента не было слышно", - пишет The Hill.