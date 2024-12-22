https://news.day.az/society/1717343.html В Сумгайыте пожар в жилом доме привел к эвакуации жителей В Сумгайыте в одной из квартир жилого дома произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент произошел в двухкомнатной квартире площадью 45 кв.м, расположенной в подвале трехэтажного жилого дома.
В Сумгайыте пожар в жилом доме привел к эвакуации жителей
В Сумгайыте в одной из квартир жилого дома произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент произошел в двухкомнатной квартире площадью 45 кв.м, расположенной в подвале трехэтажного жилого дома. Загорелись горючие конструкции одной из комнат на площади 15 кв.м, а также два предмета бытовой техники.
В ходе происшествия пожарные эвакуировали восемь человек из задымленных квартир. Возгорание было быстро ликвидировано подразделениями противопожарной службы, и огонь не распространился на соседние квартиры.
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