В Сумгайыте пожар в жилом доме привел к эвакуации жителей

В Сумгайыте в одной из квартир жилого дома произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент произошел в двухкомнатной квартире площадью 45 кв.м, расположенной в подвале трехэтажного жилого дома. Загорелись горючие конструкции одной из комнат на площади 15 кв.м, а также два предмета бытовой техники.

В ходе происшествия пожарные эвакуировали восемь человек из задымленных квартир. Возгорание было быстро ликвидировано подразделениями противопожарной службы, и огонь не распространился на соседние квартиры.