Нужен ли возрастной ценз для врачей?

Вопрос о пенсионном возрасте для врачей в Азербайджане продолжает вызывать горячие обсуждения. Одни пациенты склонны доверять молодым специалистам, полагая, что они лучше осведомлены о последних достижениях медицины. Другие же предпочитают опыт старшего поколения, считая, что с годами приходит ценный профессиональный опыт.

Как передает Day.Az, однако для большинства главным фактором остается не возраст врача, а его квалификация, пишет газета "Каспий".

В Азербайджане работники бюджетных организаций, включая врачей, уходят на пенсию в 65 лет, но могут продолжать работать до 70, заключив новый трудовой договор. Это правило вызывает споры, имея как сторонников, так и противников.

Сторонники ограничения возраста считают, что с возрастом ухудшаются когнитивные и физические способности, и это может повлиять на качество медицинского обслуживания. Также они уверены, что нужно дать шанс молодым специалистам с современными знаниями и навыками. На рынке труда сейчас наблюдается приток молодых кадров, что, по мнению некоторых экспертов, важно учитывать. В то время как противники ограничения возраста указывают, что опытные врачи имеют огромную практику и могут поставить диагноз быстрее и точнее, чем их молодые коллеги. Старшее поколение могло бы передавать свои знания и помогать в обучении молодых специалистов через наставничество.

Однако среди как пожилых, так и молодых врачей встречаются те, кто активно совершенствует свои навыки, и те, кто не обновляет свои знания. Важно, чтобы состояние здоровья врача также учитывалось. Современные механизмы и критерии позволяют определить, достаточно ли компетентен сотрудник, чтобы продолжать работать.

Дефицит кадров в здравоохранении - еще один важный аспект обсуждения. Эксперты считают, что пенсионные ограничения усугубляют нехватку врачей, что приводит к росту очередей в государственных медицинских учреждениях. Недавно в Милли Меджлис снова подняли вопрос о возможности повышения пенсионного возраста для врачей до 70 лет или даже о снятии возрастных ограничений в целом.

Председатель комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов отметил, что в некоторых регионах Азербайджана требуется до ста врачей, а уход специалистов на пенсию усугубляет ситуацию. Часть врачей после достижения пенсионного возраста переводится в частные клиники, где нет строгих возрастных ограничений, что подтверждает их продолжительную работоспособность. Многие специалисты в возрасте 65 и 70 лет сохраняют энергию и желание работать, а также продолжать приносить пользу обществу. Для некоторых это еще и способ дополнительного заработка, ведь пенсии не всегда достаточно для комфортной жизни.

Возраст - не преграда для работы, уверен терапевт-гепатолог Заур Оруджев. По его мнению, возраст - это всего лишь цифра, и работоспособность человека в разном возрасте может значительно отличаться. "Многие пожилые врачи продолжают следить за научными новинками, в то время как среди молодых встречаются специалисты, которые не всегда проявляют должную ответственность", - отмечает он. Также необходимо учитывать, что в последние годы наблюдается отток молодых специалистов за рубеж, что может усугубить дефицит кадров в медицинской сфере. Введение обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличивает число пациентов в государственных клиниках, что требует увеличения числа врачей.

З. Оруджев считает, что вопрос о пенсионном возрасте для врачей должен решаться индивидуально. Например, для тех специалистов, которые работают в районах с дефицитом кадров - на освобожденных территориях или в маленьких городах, возрастной ценз может быть необоснованным.

Согласно данным Госагентства по ОМС, количество обращений за медицинской помощью по ОМС в этом году выросло на 9% и превысило 22 миллиона, что еще раз подчеркивает важность обеспечения системы здравоохранения квалифицированными кадрами.