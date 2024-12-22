В Турции упростили процедуру возвращения беженцев в Сирию

Министерство торговли Турции направило предписание в пограничные таможенные пункты с целью упрощения контроля над выездом беженцев в Сирию.

Как сообщает Day.Az, теперь сирийцы, желающие вернуться на Родину, смогут в облегченной форме оформлять таможенные декларации для вывоза из Турции автомобилей, денег и драгоценностей. Это решение направлено на устранение преград для быстрого возвращения беженцев в Сирию.

В то же время, министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил, что с 1 января по 9 декабря 2024 года в Сирию вернулось 124 325 беженцев.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер добавил, что процесс возвращения беженцев на Родину ускорился в два раза на фоне смены власти в Сирии. Он также представил двухэтапный план возвращения сирийцев в родные дома: на первом этапе вернутся вынужденные переселенцы, находящиеся в лагерях в провинции Идлиб, а затем сирийцы, живущие в Турции. Весь процесс будет носить добровольный характер.