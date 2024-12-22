К сведению водителей!

В Азербайджане из-за тумана на автомобильных дорогах ожидается снижение дальности видимости.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, 23 декабря ночью и утром в связи с туманной погодой видимость на ряде автомагистралей страны, преимущественно в горных и предгорных районах, уменьшится до 700-1000 метров.