https://news.day.az/society/1717359.html К сведению водителей! - 23 декабря... В Азербайджане из-за тумана на автомобильных дорогах ожидается снижение дальности видимости.
К сведению водителей! - 23 декабря...
В Азербайджане из-за тумана на автомобильных дорогах ожидается снижение дальности видимости.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, 23 декабря ночью и утром в связи с туманной погодой видимость на ряде автомагистралей страны, преимущественно в горных и предгорных районах, уменьшится до 700-1000 метров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре