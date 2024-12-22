https://news.day.az/world/1717342.html

В Турции вертолет врезался в здание больницы - ФОТО - ВИДЕО - есть погибшие

В турецкой провинции Мугла вертолет врезался в здание больницы, а затем упал на пустырь поблизости. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, спасательные бригады продолжают работу на месте происшествия. Обстоятельства инцидента пока уточняются.