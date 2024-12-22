https://news.day.az/world/1717342.html В Турции вертолет врезался в здание больницы - ФОТО - ВИДЕО - есть погибшие В турецкой провинции Мугла вертолет врезался в здание больницы, а затем упал на пустырь поблизости. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, спасательные бригады продолжают работу на месте происшествия. Обстоятельства инцидента пока уточняются.
В Турции вертолет врезался в здание больницы - ФОТО - ВИДЕО - есть погибшие
В турецкой провинции Мугла вертолет врезался в здание больницы, а затем упал на пустырь поблизости.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате происшествия погибли 4 человека. Спасательные бригады продолжают работу на месте происшествия.
Обстоятельства инцидента пока уточняются.
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