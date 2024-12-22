В Турции вертолет врезался в здание больницы

В турецкой провинции Мугла вертолет врезался в здание больницы, а затем упал на пустырь поблизости.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате происшествия погибли 4 человека. Спасательные бригады продолжают работу на месте происшествия.

Обстоятельства инцидента пока уточняются.