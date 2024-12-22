В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян стал проводить совещания в секретном режиме

Day.Az представляет публикацию:

Кто сказал, что политика - это скучно? Никол Пашинян успешно доказал обратное, превратив обычные собрания с активом "Гражданского договора" в настоящий триллер с элементами детектива. Никакой информации, никаких фото, только загадочные слухи и шёпот в коридорах власти. Конспирация уровня "Штирлиц на пенсии".

Раньше, помнится, эти сборища освещались. Теперь, после того, как власти Армении сначала обнаружили, что участники этих встреч сливают услышанное от Пашиняна в СМИ, а потом вдруг выяснили, что координировал эти сливы недавно лишенный мандата депутат Овик Агазарян, собрания партии проходят "по-тихому".

Говорят, Воваевич лично отбирает своих новых "хранителей веры" - только самых верных и бесстрашных, готовых к роли политических камикадзе. В программе этих секретных встреч - чистка рядов (борьба с "крысами"), а также противодействие оппозиции и п̶р̶и̶м̶е̶р̶к̶а̶ ̶н̶о̶в̶ы̶х̶ ̶к̶е̶п̶о̶к̶.

Инсайдеры уверяют, что даже место встречи держится в строжайшей тайне. Жители Еревана теперь шутят, мол если вдруг увидите колонну автомобилей, движущуюся куда-то в ночи, знайте: это не фильм про мафию, это очередное собрание правящей партии. Еще смешнее заявление, которое передал в СМИ один из участников таких секретных встреч с Пашиняном, разумеется, на условиях анонимности: "Нас теперь всех считают потенциальными информаторами. Включая самого Никола!".